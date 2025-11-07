España suspende en sostenibilidad por la antigüedad de su parque móvil

La transición de España hacia una movilidad verdaderamente sostenible se enfrenta al envejecimiento del parque automovilístico y la importante dependencia del vehículo privado. Esta es ... una de las principales conclusiones del informe 'El desafío de la movilidad sostenible en España: entre la ambición y la realidad', elaborado por la consultora BIP Iberia y presentado en la Smart City Expo 2025.

El análisis alerta de que el actual escenario compromete seriamente la calidad del aire y la salud pública, ya que la flota de vehículos más antigua concentra la mayor parte de las emisiones contaminantes.

Así, se constata que en el año 2024, la edad media de los turismos en España alcanzó los 14,5 años, superando significativamente la media europea de 12,5 años. Lo más preocupante es la «calidad» de este parque, que ya supera los 26,4 millones de vehículos y sigue en ascenso.

Más de la mitad de los vehículos en circulación son anteriores a la normativa Euro 5. Los vehículos más antiguos, que representan poco más de la mitad del parque, concentran cerca del 70% de las emisiones contaminantes del transporte por carretera. Más de 8 millones de vehículos pertenecen a las categorías Euro 0 a Euro 3, con estándares de emisiones muy por debajo de los actuales.

Ampliar Evolución de la antigüedad del parque de vehículos en España BIP

Si se suman los Euro 4, más de la mitad del parque no cumple con los niveles ambientales más exigentes. Un análisis de BIP basado en datos de ANFAC y de la UE revela que modelos específicos son focos de contaminación, con los modelos Euro 3 responsables de más del 23% de las emisiones y los Euro 0 del 11%. Estas cifras evidencian una importante barrera para la reducción de contaminantes clave como el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx), los hidrocarburos no quemados (HC) y las partículas en suspensión (PM).

Eléctrico no despega

España mantiene una alta dependencia del vehículo privado, con 627 vehículos por cada 1.000 habitantes en 2023, una cifra que excede la media de la Unión Europea (571). De estos, 527 eran turismos.

El 64% de los desplazamientos al lugar de trabajo o centro educativo se realizan en vehículo particular. Según el informe otra de las claves es que el transporte público solo representa un 27%, mientras que modos sostenibles como desplazarse a pie (13%) o en bicicleta (9%) tienen una presencia marginal.

La lentitud en la renovación del parque se atribuye a una «parálisis del mercado» causada por precios elevados, la incertidumbre sobre futuras normativas y una economía que dificulta el cambio de vehículo. El resultado es que los coches envejecen sin ser reemplazados, y la reducción de emisiones avanza a un ritmo mucho más lento de lo deseado.

Parque Envejecido

Aunque en 2024 se superó el millón de matriculaciones de turismos nuevos, la electrificación no avanza al ritmo esperado. Los vehículos electrificados (HEV, PHEV y BEV) alcanzaron la mitad del mercado en 2024, un avance respecto al 43,9% de 2023, crecimiento debido principalmente a los híbridos no enchufables (HEV), que pasaron del 31,9% al 38,6%. Los eléctricos puros (BEV) y los híbridos enchufables (PHEV) no terminan de consolidarse, con cuotas del 5,6% y 5,8% respectivamente.

Ampliar Cerca de 13 millones de turismos en España tienen más de 15 años de antigüedad La edad media del parque de turismos en España sigue aumentando hasta alcanzar los 14,5 años de antigüedad, tal y como señala el último Informe Anual 2024 elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Una edad media que solamente cuatro CCAA en España no superan: Madrid (11,5 años), Cataluña (14,1 años), Comunidad Valenciana (14,2 años) y Balerares (14,2 años) son las regiones con el parque más renovado que el conjunto nacional. En contraposición, el resto de comunidades autónomas tienen parques circulantes más envejecidos, siendo destacable Ceuta y Melilla que con 17,7 años de antigüedad muestra el parque más viejo de todos. A esta le siguen Castilla y León con 16,6 años de media, y Extremadura y Galicia con 16,3 años de antigüedad. En este sentido, del total de turismos que circulaban por España en 2024, el 62,8% tenía más de 10 años de antigüedad, más de 16,6 millones de turismos sobre los 26,47 millones que hay en circulación. Y de estos, en concreto el 48,8% supera la edad media nacional, con más de 15 años (12,9 millones de unidades).

España se sitúa en la posición 20 de 27 países de Europa en penetración de vehículos eléctricos, con una cuota de mercado del 5,6%, muy por debajo de la media europea del 13,6%. Los elevados precios, las dudas sobre autonomía y la escasez de infraestructura de recarga son los principales frenos. No obstante, los últimos datos de ANFAC sugieren un posible punto de inflexión. En el primer semestre de 2025, las matriculaciones de PHEV y BEV crecieron un 83%, duplicando su cuota de mercado al 20,8% respecto a junio de 2024. Este repunte contrasta con la evolución casi plana de 2022 a 2024, sugiriendo que 2025 podría ser el inicio de la consolidación del eléctrico.

Ampliar Vehículos electrificados A cierre de 2024, por las carreteras y ciudades españolas circulaban un total de 31.301.881 vehículos (turismos, comerciales, industriales y autobuses), de los cuáles 494.967 eran electrificados (híbridos enchufables o eléctricos puros), lo que supone un incremento del 35% respecto al año anterior. Aun así, estos vehículos solo representan el 1,6% del parque total, 4 décimas más que en 2023. Por comunidades autónomas, solamente Madrid con el 4,1% de su parque circulante con vehículos electrificados supera la media nacional, en más de 2,4 p.p. A continuación en el top-3, le siguen Cataluña con el 1,7% y Baleares con el 1,5% del parque electrificado. Por otro lado, cabe señalar que el resto de comunidades autónomas todavía muestran una baja presencia de vehículos electrificados en sus respectivos parques circulantes. Destacable son los casos de Ceuta y Melilla y Extremadura con apenas el 0,4% y 0,5%, respectivamente, de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables presentes en sus carreteras.

Las medidas adoptadas hasta ahora han resultado insuficientes. «La transición ha comenzado, pero avanza lentamente y corre el riesgo de convertirse en elitista e ineficaz», concluye el informe.

Para alcanzar los objetivos climáticos, económicos y sanitarios, BIP Iberia subraya la necesidad de una estrategia más equilibrada que combine la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y el impacto social. Como conclusion, este informe destaca como prioritario actuar sobre el parque automovilístico con una visión que integre el vehículo eléctrico como «una pieza importante, pero no única» en una estrategia más inclusiva y orientada al impacto real en la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.