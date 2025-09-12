Los ecologistas dudan de las emisiones reales de los coches híbridos enchufables

Un informe de la organización ecologista Transport & Environment (T&E) pone en duda las emisiones reales de los coches híbridos enchufables (PHEV). Según el análisis ... de datos de la Unión Europea, las emisiones de CO2 de estos vehículos son de media casi cinco veces superiores a lo que indican las homologaciones oficiales.

La organización ha revelado que la brecha entre la contaminación real y la teórica no ha dejado de aumentar. Los datos, recopilados de los monitores de combustible de 127.000 vehículos híbridos enchufables matriculados en 2023, muestran que estos coches emiten una media de 139 gramos de CO2 por kilómetro, frente a los 28 g/km de las pruebas oficiales.

El informe de T&E llega en un momento de tensión regulatoria. La Unión Europea ha establecido «factores de utilidad» para corregir la clasificación de CO2 de los híbridos enchufables en 2025 y 2027.

Estas normativas buscan reflejar con mayor precisión el uso real de los vehículos, lo que obligaría a los fabricantes a reducir sus ventas de PHEV o a impulsar significativamente las de coches totalmente eléctricos para cumplir con los objetivos climáticos.

Ampliar Emisiones reales frente a las homologadas Transport & Environment

Sin embargo desde T&E afirman que «el lobby automovilístico europeo ha exigido a la UE que cancele estas nuevas normas». Según la organización ecologista, esta presión busca retrasar la inversión en coches totalmente eléctricos y mantener el actual ritmo de ventas de los híbridos enchufables, que representan un 8,6% del mercado.

Para Lucien Mathieu, director de automoción de T&E «lLos híbridos enchufables siguen siendo más perjudiciales para el clima de lo que afirman los fabricantes, y la brecha con la realidad no ha hecho más que aumentar. La industria automovilística exige que la UE haga la vista gorda para poder retrasar la inversión en coches totalmente eléctricos».

Mathieu ha instado a la Comisión Europea a «mantenerse firme» y a no ceder a la presión de la industria, aplicando los factores de utilidad ya acordados. La cuestión de los PHEV se espera que sea uno de los puntos clave a tratar en el «diálogo estratégico» entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los representantes de la industria automotriz y las partes interesadas este viernes, 12 de septiembre.