Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ecomov alcanza su décima edición en La Marina de Valencia. Ecomov

Decenas de modelos eléctricos listos para probar en Valencia

Juan Roig Valor

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:00

La cuenta atrás ha comenzado para una nueva edición de Ecomov, la feria de movilidad eléctrica en Valencia organizada por Las Provincias, que este año ... alcanza su décima edición. Del 26 al 28 de septiembre, el Tinglado 2 de La Marina volverá a convertirse en el epicentro de la movilidad sostenible con una feria que reúne a fabricantes, expertos y ciudadanos interesados en conocer de cerca las últimas tendencias del sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  7. 7 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  8. 8 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón
  9. 9

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  10. 10 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Decenas de modelos eléctricos listos para probar en Valencia

Decenas de modelos eléctricos listos para probar en Valencia