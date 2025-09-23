Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Yangwang U9 X está limitado a 30 unidades. BYD

BYD ha fabricado el coche más rápido del mundo: 496 km/h

Juan Roig Valor

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:00

La marca de lujo de BYD, Yangwang, ha batido un nuevo récord mundial de velocidad máxima con su hiperdeportivo eléctrico U9 Xtreme (U9X). El modelo ... alcanzó los 496,22 km/h en el circuito ATP de Papenburg (Alemania), estableciendo una nueva marca histórica que lo convierte en el coche de producción más rápido del planeta, por delante de cualquier modelo de combustión o eléctrico fabricado hasta la fecha.

