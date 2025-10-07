Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La red de recarga de acceso público sumó 4.215 nuevos puntos entre julio y septiembre F. P.

La burocracia impide el uso del 22% de la red de recarga eléctrica en España

A. Noguerol

Martes, 7 de octubre 2025, 13:26

La infraestructura pública de recarga en España alcanzó los 52.107 puntos al cierre del tercer trimestre de 2025, con un crecimiento del 8,8% ... en tres meses. Sin embargo, la falta de activación de miles de cargadores frena el avance real, manteniendo a España a 10 puntos de distancia de la media de electromovilidad de la Unión Europea.

