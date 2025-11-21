Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Motor de Pila de Combustible diseñado por Bosch F. P.

Bosch recibe el Premio Alemán del Futuro por su motor de pila de combustible

Canal Motor

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:59

El motor de Pila de Combustible diseñado por Bosch por el equipo formado por Christoffer Uhr, Kai Weeber y Pierre Andrieu ha sido reconocido con ... el Premio Alemán del Futuro 2025. Esta distinción reconoce al sistema como una tecnología crucial para lograr una movilidad climáticamente neutra.

