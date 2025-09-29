Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El autobús urbano de hidrógeno EVARM

Barcelona estrena un microbús de hidrógeno

Juan Roig Valor

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:00

Barcelona ha dado un paso hacia la descarbonización del transporte urbano con la puesta en circulación del primer minibús alimentado por hidrógeno, fruto del proyecto ... HERO (Hydrogen Retrofit). La iniciativa ha transformado un minibús diésel de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un vehículo eléctrico con pila de combustible, marcando un hito en la movilidad sostenible de la ciudad.

