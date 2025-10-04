Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estación de recarga de vehículos eléctricos Zunder

¿Adiós a la ansiedad por la autonomía? El 91% cree que España está lista para viajar en coche eléctrico

Patxi Fernández

Sábado, 4 de octubre 2025, 10:57

Comenta

La imagen del coche eléctrico como un vehículo limitado a los trayectos urbanos y de corta distancia está cambiando radicalmente en España. Según la primera ... oleada de resultados de una encuesta de Zunder, el perfil del conductor de vehículo eléctrico es mucho más activo de lo que se podría pensar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  4. 4 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  5. 5 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  6. 6 Los médicos malagueños respaldan de forma masiva la huelga para protestar contra el Estatuto Marco
  7. 7 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  8. 8 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  9. 9 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron
  10. 10 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Adiós a la ansiedad por la autonomía? El 91% cree que España está lista para viajar en coche eléctrico

¿Adiós a la ansiedad por la autonomía? El 91% cree que España está lista para viajar en coche eléctrico