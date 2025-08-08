Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mercedes-Benz GLC 300e.

Mercedes-Benz GLC 300e. Antonio Contreras
SUR al Volante

Mercedes-Benz GLC 300e: una alfombra mágica con Etiqueta Cero no apta para todos los bolsillos

Probamos la versión híbrida enchufable gasolina de 313 caballos

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:13

Si hay un modelo que ha sabido cosechar éxitos dentro de Mercedes en los últimos años es el GLC. Desde 2020, el SUV del segmento ... C de la estrella se ha convertido en el modelo más vendido de la firma alemana año tras año, arrebatando el puesto al archiconocido Clase C. Para mantener su éxito la marca no solo lo ha ido actualizando con nuevas generaciones, carrocerías (véase el coupé) y restylings, sino que también ha ido incorporando todas las novedades y tecnologías técnicas que la firma ha ido desarrollando. Así, aquel que quiera comprarse un GLC puede seguir optando por mecánicas más tradicionales como diésel o gasolina, variantes híbridas de altas prestaciones por encima de los 650 caballos y la que hoy nos ocupa, la híbrida enchufable con mecánica térmica tanto diésel como gasolina. Es, de hecho, el único SUV híbrido enchufable diésel que puedes comprar actualmente en nuestro mercado, aunque nuestra unidad opta por 95. Una opción que reduce drásticamente los consumos a base de cable y que puede llegar a reducir el uso de gasolina a cero en pequeños trayectos siempre y cuando recarguemos con relativa asiduidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  2. 2 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  5. 5 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  6. 6

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga
  7. 7 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  8. 8 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda
  9. 9

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  10. 10 Conceden el subsidio para mayores de 52 años a una empleada de hogar sin haber cotizado lo suficiente: el dictamen de un tribunal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mercedes-Benz GLC 300e: una alfombra mágica con Etiqueta Cero no apta para todos los bolsillos