Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfa Romeo Giulia GTAM. Antonio Contreras
SUR Motor

Málaga expone un coche de rally del que apenas hay cuarenta unidades en el mundo

El Museo del Automóvil y la Moda despide este fin de semana a su muestra 'La Pasión por el Rally. Más Allá de la Curva'

Antonio Contreras

Antonio Contreras

Málaga

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:34

El mundo del motor ya no es lo que era y, si eres amante del motor, probablemente recuerdes mejores tiempos que el actual para vivir ... esta afición. Los coches son cada vez más rápidos, efectivos y eficientes. Y, sin embargo, en este camino hacia la excelencia muchos vehículos están perdiendo lo que hizo de este mundo una pasión para muchos: la emoción. La capacidad de un coche para erizar la piel con su diseño, su sonido y su comportamiento. De convertirse en objeto de deseo para muchos más allá de aparentar. Por suerte, para todos aquellos que lamentan el rumbo que está tomando la automoción, aún queda el abrigo del pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  2. 2 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  3. 3 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  4. 4 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  5. 5 Varapalo judicial a las comunidades: no pueden obligar a asumir los gastos del ascensor a propietarios exonerados años atrás
  6. 6

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  7. 7

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  8. 8 Arrestado un supuesto pirómano por provocar seis incendios forestales desde julio en Málaga
  9. 9 Detenida una menor por agredir con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola
  10. 10

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga expone un coche de rally del que apenas hay cuarenta unidades en el mundo

Málaga expone un coche de rally del que apenas hay cuarenta unidades en el mundo