Málaga expone un coche de rally del que apenas hay cuarenta unidades en el mundo

El mundo del motor ya no es lo que era y, si eres amante del motor, probablemente recuerdes mejores tiempos que el actual para vivir ... esta afición. Los coches son cada vez más rápidos, efectivos y eficientes. Y, sin embargo, en este camino hacia la excelencia muchos vehículos están perdiendo lo que hizo de este mundo una pasión para muchos: la emoción. La capacidad de un coche para erizar la piel con su diseño, su sonido y su comportamiento. De convertirse en objeto de deseo para muchos más allá de aparentar. Por suerte, para todos aquellos que lamentan el rumbo que está tomando la automoción, aún queda el abrigo del pasado.

El del Museo del Automóvil y la Moda es, como mínimo, piel de bisonte con forro aterciopelado. Más aún hasta el 31 de agosto, donde a su exquisita colección se han unido nueve leyendas del rally que cualquier entusiasta debería de ver: Seat Ibiza Proto 4×4 (campeón de España en 2004 con Flavio Alonso); Opel Manta i200; Audi Quattro S1 Evolution 2 (será una réplica fiel del modelo original, construida sobre la base de un Audi Coupé Quattro 2.1 turbo); Renault Megane Maxi Kit Car; BMW E36 M3 (considerado un icono de la ingeniería deportiva); Ford Escort RS2000 MKII (uno de los grandes referentes del rally clásico); Renault 5 Turbo Tour de Course; Lancia Beta Coupé y Alfa Romeo GTAM.

No importa si prefieres el pasado, el presente o esperas con ansias el futuro. Los vas a disfrutar. Y como nos gustaría que guardases algo de apetito cuando vayas a visitarlo, aquí solo te vamos a mostrar tres piezas del pastel.

Alfa Romeo Giulia GTAM

Alfa Romeo Giulia GTAM. Antonio Contreras

El dandi de los coches. Pocos coches se han producido a lo largo de la historia más bellos que este. Si el Giulia de base (código 105) ya era objeto de deseo, el GTAM, afinado por Autodelta para ser el rey de los circuitos, se convirtió en el sueño húmedo de los alfistas.

Siempre que hablamos de ligereza pensamos en Colin Chapman, pero lo cierto es que los milaneses comprendieron a la perfección la necesidad de poner a dieta sus vehículos antes que atiborrarlos a caballos. Los GTAM utilizaban fibra de vidrio siempre que era posible entre otras soluciones para parar la báscula en unos raquíticos 920 kilos. Para mover a esta pluma asfáltica no se necesitaba a un musculoso V8 o similar, por lo que la firma optó por un cuatro cilindros en línea de ciclo Otto y 1985 centímetros cúbicos de cilindrada (ligeramente más grande que el de un Giulia convencional). Este pequeño desarrollaba 220 caballos de fuerza y le permitía alcanzar los 230 kilómetros por hora. Este 'matagigantes' es toda una rareza, pues apenas se fabricaron cuarenta unidades de las cuales no se sabe cuántas permanecen en buen estado.

Ford Scort RS2000 MKII

Ford Scort RS2000 MKII. Antonio Contreras

¿¡El MKII!? ¿Pero has visto el MKI? A gustos colores. Y un servidor se va de cabeza a por la estética setentera bien cuadrada del MKII. No tiene la exclusividad del GTAM y sus apenas cuarenta unidades, pero el RS2000 de 1975 es la definición perfecta de lo que ha de ser la conducción deportiva: ligereza, propulsión, nada de ayudas y un manejo lo menos filtrado posible. Si realmente te gusta conducir, es de esos coches en los que solo querrás soltar el volante para dormir.

Utilizaba un bloque en hierro fundido de dos litros capaz de desarrollar unos nada desdeñables para su época 110 caballos. Con una máxima de 190 kilómetros por hora y un cero a cien en 8,5 segundos no le partiría el cuello a nadie. Y sin embargo es la definición perfecta de lo que ha de ser un deportivo: sensaciones.

Aunque no te quedes solo con esos números, ya que su ligereza (menos de una tonelada) y su buen hacer le hicieron un coche realmente rápido en tramos revirados. Tanto es así que demostró su valía en los rallys, haciendo que Timo, que no Tomi, se hiciera con la cuarta posición en el Rally de Finlandia en 1976 y Pentti Airikkala, segundo.

Seat Ibiza Proto 4x4

Seat Ibiza Proto 4x4. Antonio Contreras

El kit car definitivo para rallyes de tierra o asfalto es un pata negra con nombre y apellido español. Esta bestia sin filtros era capaz de sacar 270 caballos de un dos litros… ¡Atmosférico! Para conseguirlo hacía uso de un buen arsenal tecnológico de la época, como la electrónica Magneti Marelli. Enviaba la fuerza a ambos ejes a través de una caja de cambios secuencial de seis velocidades, convirtiéndose en un auténtico rey fuera del asfalto en las manos adecuadas. Como, por ejemplo, las manos de Flavio Alonso, que a lomos del Proto 4x4 se alzó como campeón del Campeonato de España de rallyes sobre tierra en 2004.

Respecto al resto de vehículos mencionados, el Ibiza Proto era algo más pesado (1118 kilos), aunque los avances tecnológicos y una mayor potencia lo convierten en otra clase de animal. Como dato curioso el Proto se podría considerar heredero del Ibiza bimotor, un coche que utilizaba dos motores y dos cajas de cambios para asegurar la tracción a las cuatro ruedas, aunque la prohibición del Grupo B hizo que se cancelara el proyecto.