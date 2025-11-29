Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevo EBRO s900 PHEV. MC

Familia numerosa y dos más, todos a bordo

EBRO s900 PHEV híbrido enchufable, un nuevo referente de movilidad familiar y ecológica

Manu Cortés

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:36

Comenta

El nuevo EBRO s900 PHEV 4x4 es el cuarto modelo de la marca en España, tras los modelos s400, s700 y s800. Con 4,81 ... metros de largo, 1,92 m de ancho y 1,74 m de alto, el nuevo EBRO s900 ofrece una presencia imponente. Su distancia entre ejes de 2,80 metros asegura un habitáculo espacioso, capaz de albergar hasta 7 pasajeros en una configuración de 2+3+2. El buque insignia de EBRO se lanza con una campaña promocional especial, que sitúa su precio en 38.990 euros, junto con condiciones exclusivas de financiación. El nuevo s900 PHEV tracción 4x4 cuenta con una garantía oficial de 7 años o 150.000 kilómetros, además de una cobertura ampliada de 8 años o 160.000 kilómetros para el sistema de propulsión eléctrica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  2. 2 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  3. 3 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  4. 4 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  5. 5 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  6. 6 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  7. 7 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  8. 8 Málaga enciende una mágica Navidad
  9. 9 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  10. 10 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Familia numerosa y dos más, todos a bordo

Familia numerosa y dos más, todos a bordo