Volkswagen triplica los pedidos de vehículos etiqueta cero en España

Volkswagen acelera su transición hacia la movilidad eléctrica en España con BUENIS resultados: la marca ha triplicado los pedidos de sus vehículos etiqueta cero (100% ... eléctricos e híbridos enchufables) en los nueve primeros meses del año, superando las 6.400 unidades.

De ellas, 1.750 corresponden a la gama ID. —los modelos 100% eléctricos— y más de 4.600 a los híbridos enchufables (PHEV).

El crecimiento nacional refleja una tendencia que se repite en Europa, donde Volkswagen se consolida como líder del mercado BEV (Battery Electric Vehicle), situando tres modelos entre los seis más vendidos entre enero y septiembre.

Este liderazgo se verá reforzado con la llegada de nuevos modelos más accesibles y eficientes. «La llegada en 2026 de los nuevos ID. Polo e ID. Cross, que se fabricarán en España, supone un hito en nuestra estrategia eléctrica y un impulso decisivo para nuestra ofensiva», afirma Enrique Pifarré, director general de Volkswagen España durante un acto con los medios de comunicación celebrado en el circuito de El Jarama (Madrid).

Gama ID Ampliada

Volkswagen cuenta actualmente con una de las ofertas electrificadas más amplias del mercado, con más de diez modelos entre BEV y PHEV.

Su familia ID. —basada en la plataforma modular MEB— abarca seis modelos eléctricos puros: ID.3, el compacto que marcó el inicio de la era eléctrica en 2020; ID.4 e ID.5, los SUV y SUV coupé que combinan diseño y autonomía; ID.7 e ID.7 Tourer, las berlinas de representación; y el ID. Buzz, reinterpretación moderna del mítico T1, disponible con hasta 7 plazas.

Ampliar Enrique Pifarré, director general de Volkswagen España F. P.

Las autonomías varían desde 52 hasta 82 kWh, alcanzando más de 700 km, con sistemas avanzados como realidad aumentada en el parabrisas, asistente ID. Light y actualizaciones OTA (Over the Air).

Por su parte, la gama PHEV eHybrid —basada en la plataforma MQB— incluye los Golf, Passat, Tiguan, Tayron y Touareg, además de las variantes deportivas Golf GTE y Touareg R.

Estas versiones incorporan la segunda generación de baterías de 19,7 kWh, capaces de recorrer más de 140 km en modo 100% eléctrico, y admiten carga rápida de hasta 50 kW en corriente continua.

'Made in Spain' eléctrico

La apuesta de Volkswagen por España se consolidará con la producción nacional de los futuros ID. Polo e ID. Cross en 2026, modelos que cubrirán los segmentos de mayor volumen, representando cerca del 40% del mercado eléctrico actual. En 2027 se sumará el ID. Every1, con un precio estimado de 20.000 euros, lo que promete democratizar la movilidad eléctrica.

El contexto acompaña: uno de cada cuatro turismos vendidos en España en septiembre fue un modelo eléctrico o híbrido enchufable. En lo que va de año, el mercado BEV+PHEV roza las 160.000 unidades, un 98% más que en 2024. Con más de 854.000 turismos matriculados (+14,8%) hasta septiembre, el ejercicio apunta a superar 1,1 millones de unidades en 2025.

En este escenario, Volkswagen ocupa el tercer puesto en el ranking nacional, con un crecimiento del 15,6% y 56.132 unidades vendidas. Desde el lanzamiento del e-Golf y e-Up! en 2014, pasando por el Golf GTE y el salto decisivo con el ID.3 en 2020, Volkswagen ha mantenido una filosofía clara: un modelo para cada tipo de cliente.