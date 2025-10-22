Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gama electrificada de Volkswagen F. P.

Volkswagen triplica los pedidos de vehículos etiqueta cero en España

José Ramón Alonso Trigueros

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:18

Comenta

Volkswagen acelera su transición hacia la movilidad eléctrica en España con BUENIS resultados: la marca ha triplicado los pedidos de sus vehículos etiqueta cero (100% ... eléctricos e híbridos enchufables) en los nueve primeros meses del año, superando las 6.400 unidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  3. 3 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  4. 4

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  5. 5 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  6. 6

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  7. 7 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  8. 8 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  9. 9

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  10. 10

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Volkswagen triplica los pedidos de vehículos etiqueta cero en España

Volkswagen triplica los pedidos de vehículos etiqueta cero en España