El ID. Polo se fabricará en Martorell junto con el Cupra Raval. Volkswagen

El Volkswagen Polo vuelve a España: ahora eléctrico y desde Barcelona

Juan Roig Valor

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:00

Volkswagen ha decidido dar un giro estratégico en su apuesta por la movilidad eléctrica con el lanzamiento de una nueva generación de vehículos más asequibles. ... El gigante alemán prepara la llegada del ID. Polo y el ID. Cross, dos modelos que marcarán el inicio de una etapa en la que los nombres clásicos de la marca volverán a ocupar un lugar central, dejando atrás la nomenclatura numérica que inauguró la familia ID con su apuesta por la movilidad cero emisiones.

