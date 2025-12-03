Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un anuncio desde la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington. AFP

Trump aprueba una norma para reducir los estándares de ahorro de combustible de los coches que se venden en Estados Unidos

ABC / AFP

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:06

El presidente Donald Trump anunció el miércoles la reducción de las normas de ahorro de combustible de Joe Biden, argumentando que esto reducirá los precios ... de los automóviles en Estados Unidos. Sin embargo, los críticos advirtieron que agravaría el cambio climático y haría que los conductores pagaran más por repostar.

