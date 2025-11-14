Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Más de 426.000 puestos de conductor de camión siguen sin cubrirse en la Unión Europea F. P.

El transporte de mercancías en Europa, al borde del colapso

Patxi Fernández

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:01

El sistema de transporte de Europa se enfrenta a la escasez de conductores profesionales, lo que está perturbando las cadenas de suministro en todo el ... continente. Hasta 2024, más de 426.000 puestos de conductor de camión siguen sin cubrirse en la Unión Europea, y se espera que esta cifra de escasez de conductores profesionales casi se duplique para 2028.

