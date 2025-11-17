Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La posventa también ha aumentado un 29% en los últimos años FP

Tener un coche es un 27% más caro hoy que hace cinco años

Juan Roig Valor

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

El coste total de propiedad (TCO) de un vehículo se ha disparado en los últimos cinco años, hasta el punto de registrar un aumento del ... 27%. El informe, recogido en el libro blanco «La visión global del coste total de propiedad: perspectivas para 2025 y oportunidades estratégicas para su gestión», elaborado por Arval, atribuye este incremento a una combinación excepcional de factores que han presionado al alza todos los componentes del coste de uso de un automóvil, desde la compra hasta el mantenimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  5. 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  8. 8 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
  9. 9 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes
  10. 10 Absueltas del robo de un carro lleno de aceite y langostinos en Nochevieja en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tener un coche es un 27% más caro hoy que hace cinco años

Tener un coche es un 27% más caro hoy que hace cinco años