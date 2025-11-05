Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El 'rent a car' incrementa un 17,9% sus matriculaciones hasta octubre, con 198.368 operaciones F. P.

Suben las matriculaciones de coches de alquiler un 17,9% hasta octubre

Canal Motor

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:01

Comenta

El sector del 'rent a car' (alquiler de vehículos sin conductor) cerró los diez primeros meses del año con un crecimiento del 17,9% en ... el número de matriculaciones -entre turismos e industriales-, situándose en la cifra de 198.368 unidades, según datos de la consultora MSI para Feneval.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  4. 4

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  5. 5

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  6. 6 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  7. 7 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  8. 8 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón
  9. 9 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  10. 10 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Suben las matriculaciones de coches de alquiler un 17,9% hasta octubre

Suben las matriculaciones de coches de alquiler un 17,9% hasta octubre