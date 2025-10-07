Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La producción de la última generación de los Peugeot Rifter/Partner, Citroën Berlingo/Berlingo Van, Opel/ Vauxhall Combo Life/Cargo y Fiat Dobló/Dobló Van comenzó en 2018 F. P.

Stellantis Vigo alcanza hito histórico: 2 millones de vehículos comerciales ligeros producidos

Patxi Fernández

Martes, 7 de octubre 2025, 17:11

Comenta

La fábrica de vehículos Stellantis en Vigo ha marcado un hito histórico en el sector de la automoción al superar la producción de 2 millones ... de unidades de la última generación de sus comerciales ligeros (VCL). Este logro, anunciado por la división Stellantis Pro One, abarca modelos icónicos y altamente demandados de las marcas Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall y Fiat (como la clásica Citroën Berlingo), cuya fabricación en el Sistema 2 de la planta comenzó en 2018.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  7. 7 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  8. 8 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  9. 9 Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos
  10. 10 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Stellantis Vigo alcanza hito histórico: 2 millones de vehículos comerciales ligeros producidos

Stellantis Vigo alcanza hito histórico: 2 millones de vehículos comerciales ligeros producidos