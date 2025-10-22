Stellantis vendió 422.000 coches el pasado trimestre

Stellantis, el segundo mayor productor de automóviles de Europa por volumen, cerró un tercer trimestre con un crecimiento considerable del 4,4%, hasta las 422. ... 000 unidades en el Viejo Continente, que tiene en cuenta 30 países.

Estas cifras consolidan la base de su negocio en una región que compra su gama y la que mejor funciona para el fabricante –a mitad de año, el consorcio francoamericano presentaba pérdidas de 2.240 millones y un descenso en ventas del 8,2% a nivel global–.

Según la compañía, septiembre fue un mes particularmente bueno para sus turismos, con un incremento del 11,5% en sus entregas y un crecimiento de una décima porcentual en su cuota de mercado. Destacan, además, las marcas Citroën, Fiat y Opel, que ganan penetración.

Stellantis afirma que «el resultado se basa en gran medida en la estrategia «smart car». Los modelos Citroën C3 y C3 Aircross, Fiat Grande Panda y Opel Frontera aumentaron considerablemente su ritmo de pedidos» y le permitió consolidar su posición en el mercado de los modelos híbridos, que supone ya el 15,2% del acumulado de 2025.

El director de Operaciones Comerciales del conglomerado, Luca Napolitano, afirmó: «Estoy encantado de destacar la tendencia muy positiva del aumento de nuestros pedidos, que registró un incremento del 22 % interanual en septiembre».

Este año, el fabricante se ha dispuesto a renovar su gama de productos y lanzará 10 modelos nuevos antes de que acabe el ejercicio. Los últimos, responsables de este crecimiento en ventas son el Citroën C5 Aircross, el DS Nº 8 y el Jeep Compass.

Napolitano señaló: «la cuota de mercado en el tercer trimestre alcanzó el 15,4% en los países de la Unión Europea, con ventas de 549.000 unidades entre turismos y comerciales ligeros, situándonos muy por delante de nuestro tercer competidor, el Grupo Renault».