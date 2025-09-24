Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Peugeot 2008 híbrido ha sido un éxito en el segmento B SUV. Peugeot

Stellantis supera los 1,65 millones de matriculaciones en Europa

Juan Roig Valor

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:00

Stellantis refuerza su posición en el mercado automovilístico europeo tras cerrar los ocho primeros meses del año con más de 1.651.000 matriculaciones en ... el mercado europeo extendido (EU30). Esta cifra consolida a la compañía como el segundo grupo automovilístico en el mercado de turismos, con una cuota del 16,7%, y confirma el peso de sus marcas en los segmentos estratégicos de electrificación e híbridos, así como en vehículos comerciales ligeros.

