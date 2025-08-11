Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un operario de Northvolt antes del cierre de la planta de Skelleftea. FP

Una start up de Silicon Valley pretende resucitar Northvolt

Juan Roig Valor

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:12

Cuando Northvolt anunció su bancarrota el pasado marzo, parecía que Europa perdía la posibilidad de desarrollar una industria de baterías para el coche eléctrico propia ... y que el terreno sería conquistado por los fabricantes chinos definitivamente.

