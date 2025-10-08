Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Enyaq Coupé es capaz de alcanzar 550 km de autonomía Skoda

Skoda cerrará el año con más de 40.000 matriculaciones en España

Juan Roig Valor

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:00

Ahora que el mayor fabricante de Europa está pasando por un momento delicado, Skoda brilla dentro de las marcas del Grupo Volkswagen. El constructor checo ... ha sido el emblema que más ha brillado, con unos resultados financieros que son la envidia de otros integrantes del consorcio alemán, como una facturación histórica de más de 15.000 millones en la primera mitad del año y una rentabilidad del 8,5%, algo que no consigue, por ejemplo, Porsche.

