El Epiq será el primer modelo que haga la marca en España Skoda

Skoda apunta hacia el 5% de cuota en España

Juan Roig Valor

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:00

Comenta

Skoda mantiene su objetivo estratégico de alcanzar una cuota de mercado del 5% en España, pero el plazo para lograrlo se desplaza a 2027 o ... 2028. Así lo confirmó el director general de la marca en el país, Fidel Jiménez de Parga, quien situó la introducción de las motorizaciones microhíbridas (MHEV) como el elemento clave para impulsar ese crecimiento. Actualmente, la firma checa cuenta con una penetración del 3,7%.

