El sector de la automoción califica el Plan Auto 2030 como «una oportunidad histórica»

Las principales asociaciones del sector de la automoción ANFAC (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Sernauto (proveedores) han valorado el Plan España Auto 2030 como una «oportunidad ... histórica» y un proyecto crucial para asegurar el futuro y el liderazgo industrial del país en la nueva era de la movilidad eléctrica.

El presidente de ANFAC, Josep María Recasens, destacó que el Plan Auto 2030 es una «oportunidad país» que se necesita de forma inmediata para no perder el liderazgo del sector en Europa, preparando a la industria para la transformación tecnológica.

Recasens afirmó que «el futuro no se espera, se construye, y este Plan es la herramienta para hacerlo realidad», recalcando que el desafío es «garantizar que tengamos fábricas mañana» y que España decida si quiere ser un «hub industrial o simplemente un mercado».

Para ANFAC, la movilidad eléctrica y conectada no es una amenaza, sino la «mayor oportunidad» en décadas. El Plan incluye, desde su punto de vista, medidas que podrán hacer más competitiva a la industria en toda la cadena de valor, desde los recursos mineros y los fabricantes de componentes y vehículos, hasta el mercado y la demanda, sin olvidar mejoras transversales en campos como el talento, la logística o la innovación.

Recasens puso en valor el consenso alcanzado, señalando que el sector ha conseguido que todos los agentes colaboren, ya que «esto no va de ideología, sino de tecnología».

La Asociación concluye que el Plan es un «hito europeo» que busca que España continúe siendo una potencia industrial también en el sector del automóvil electrificado y hace un llamamiento a mantener el diálogo para que las medidas se materialicen lo antes posible.

Ayudas Directas al Ciudadano

Faconauto, la patronal de los concesionarios, valoró positivamente el Plan, destacando su dotación para 2026 de hasta 1.280 millones de euros, de los cuales 400 millones del Plan Auto+ se destinarán a ayudas directas en el momento de la adquisición de un vehículo electrificado.

La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, señaló que la continuidad de las ayudas más allá del 31 de diciembre de 2025 «aporta certeza al ciudadano que quiere transitar a la electrificación». Desde esta organización resaltan que el Plan consolidará una política industrial de Estado y reforzará el papel de la automoción en la transformación económica y climática.

Faconauto celebra el anuncio de que las subvenciones serán directas y gestionadas desde el Gobierno central, y no por las comunidades autónomas como en el actual Plan Moves III. Este nuevo modelo representa un sistema de aplicación «más ágil» y coherente, lo que facilitará la transición. Blázquez recordó que, hasta que el nuevo Plan se active, el actual Moves III sigue operativo hasta el 31 de diciembre con ayudas de hasta 7.000 euros y una bonificación del 15% en el IRPF.

I+D+i Motor del Plan Auto

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) valoró igualmente el Plan Auto 2030 como una «oportunidad histórica» que pone de manifiesto la necesidad de actuar para preservar el empleo y la inversión, y posicionar a España como uno de los polos industriales más atractivos de Europa para el vehículo electrificado.

Sernauto considera crucial el desarrollo del denominado 'Plan Innovemos' para apoyar la inversión en I+D+i y las medidas de mejora de la competitividad industrial, vitales ante el complejo momento que atraviesa el sector a nivel europeo.

El presidente de Sernauto, Javier Pujol, destacó el impacto económico potencial, señalando que si España consigue atraer nueva producción de vehículos electrificados, escalar la fabricación de componentes estratégicos y generar un mercado doméstico fuerte, se podrían añadir hasta 35.000 millones de euros adicionales de valor económico en los próximos años.

El anuncio de un nuevo Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado) dotado con 580 millones de euros fue tildado de «buena señal» por la Asociación. Sernauto se mostró «plenamente» comprometido con el despliegue y ejecución del Plan.