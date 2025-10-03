El 'rent a car' acelera: matriculaciones crecen un 19,2% hasta septiembre
Canal Motor
Viernes, 3 de octubre 2025, 11:57
El 'rent a car' ha cerrado los nueve primeros meses del año con un crecimiento en el número de matriculaciones del 19,2% -entre turismos ... e industriales-, situándose en la cifra de 190.836 unidades, según datos de la consultora MSI para Feneval.
Los datos correspondientes al mes de septiembre se sitúan en los 4.672 vehículos, un 4,6% más que en el mes de agosto de 2025.
Por su parte, el canal de particulares registró durante los nueve primeros meses del año un aumento del 48,5%, hasta las 48.634 matriculaciones. En el caso del canal de empresas, el acumulado creció un 469%, con 47.033 matriculaciones.
A lo largo del mes de septiembre y, dentro del canal RAC las únicas motorizaciones que crecen son los vehículos puramente eléctricos y los Diésel Mild Hybrid, que experimentan un 23,18% y un 19,29%, respectivamente. Por su parte, las mayores caídas corresponden a los motores de Gas natural comprimido, con una disminución del 100%; seguidos por los vehículos Gasolina/Eléctrico, con un 45,05% menos; y los Gasolina Mild Hybrid, con un 32,84%.
En el cómputo total, a lo largo del mes de septiembre, los vehículos con motorización Gasolina (34,78%) copan la mayor cuota del mercado, seguidos por los Diésel (29,24%). En cuanto a los vehículos de motorización plenamente eléctrica, su cuota total en el mercado es mayor que la registrada en meses anteriores, alcanzando un 5,80%.
Extremadura se posiciona como la Comunidad con un mayor nivel de crecimiento mensual si se compara con el mismo mes del ejercicio anterior, (+800%). También destacan los datos de Galicia (+483,33%) y Cantabria (+400%). Por otro lado, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha registran los mayores descensos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión