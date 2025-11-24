Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Quadis quedó en posición 43 de los principales concesionarios de Europa Quadis

Quadis es el único grupo español entre los 50 concesionarios más grandes de Europa

Juan Roig Valor

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:00

El Instituto ICDP ha publicado la edición 2025 de su ranking anual de los 50 mayores grupos de distribución de automóviles en Europa, basado en ... los resultados de 2024. El informe refleja una evolución constante del sector, marcada por el aumento del tamaño medio de los operadores, una mayor concentración del mercado y un flujo sostenido de adquisiciones que está redefiniendo el mapa europeo de la distribución.

