Suzuki e-Vitara F. P.

El plan de Suzuki para 2026 pasa por más coches y un nuevo modelo estrella

Patxi Fernández

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:05

Suzuki Motor Ibérica prevé cerrar el año 2026 con un total de 6.000 matriculaciones, lo que supondría un incremento superior al 7% respecto a ... las 5.600 unidades estimadas para el cierre de 2025. Este crecimiento permitiría a la marca japonesa alcanzar una cuota de mercado del 0,5% en España.

