En España se necesitan más de 30.000 conductores de camión y 5.000 para transporte de pasajeros de largo recorrido F. P.

El plan para formar camioneros se queda corto según las empresas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:59

Ante la escasez de conductores profesionales para camiones y autocares, el el Ministerio de Transporte ha aprobado subvenciones para obtener permisos C y D, con ... un presupuesto de 500.000 euros y requisitos formativos específicos. Es una medida que se enmarca dentro del Plan Reconduce, cuyo objetivo es atraer nuevo talento al sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de pasajeros.

