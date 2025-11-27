El plan para formar camioneros se queda corto según las empresas

Ante la escasez de conductores profesionales para camiones y autocares, el el Ministerio de Transporte ha aprobado subvenciones para obtener permisos C y D, con ... un presupuesto de 500.000 euros y requisitos formativos específicos. Es una medida que se enmarca dentro del Plan Reconduce, cuyo objetivo es atraer nuevo talento al sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de pasajeros.

Según la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial (Formaster, estas subvenciones tienen unalcance limitado ya que, desde su punto de vista, apenas cubren una mínima parte de la demanda del sector.

Las ayudas, impulsadas tienen como objetivo atraer talento al sector del transporte por carretera. Sin embargo, Formaster considera que la iniciativa, aunque va en la dirección correcta, es muy limitada tanto en su cuantía como en los requisitos de acceso.

El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que regula la concesión de estas subvenciones, las cuales están destinadas a cubrir gastos como tasas de examen, expedición del carnet y pruebas psicotécnicas. El presupuesto total asignado para esta medida asciende a 500.000 euros.

Antonio Macedo, presidente de Formaster, declaró que la dotación es «claramente insuficiente» y que con un presupuesto de solo medio millón de euros «no se llegará ni a los 200 beneficiarios» cuando desde las asociaciones se está hablando de que en España se necesitan más de 30.000 conductores de camión y 5.000 para transporte de pasajeros de largo recorrido. El presidente de Formaster subraya la necesidad de ampliar la dotación y flexibilizar los requisitos para que las ayudas tengan un verdadero impacto en el sector.

La asociación también critica las condiciones de acceso, que restringen aún más el alcance de la medida. Podrán beneficiarse de las ayudas quienes ya posean el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, quienes estén cursando el segundo año de dicha titulación o quienes tengan el Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Los beneficiarios dispondrán de un año para completar la formación.

Formaster destaca dos problemas principales en los requisitos. Por un lado, el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera se imparte en muy pocos centros en España, limitando el número de potenciales beneficiarios. Por otro lado, el criterio de prioridad establecido sitúa en último lugar a quienes ya poseen el CAP, lo cual genera incoherencias en el proceso, ya que lo habitual es obtener primero el permiso de conducción y después el certificado.

Ante la necesidad estructural de atraer y retener talento en el sector, que ofrece oportunidades de empleo estables, Formaster insiste en que se requieren medidas más ambiciosas. La asociación propone incrementar la partida presupuestaria para beneficiar a un mayor número de aspirantes, ampliar los requisitos de acceso, incluyendo a personas interesadas en el sector que no dispongan de titulaciones específicas, y establecer campañas de información y orientación profesional para dar a conocer las oportunidades laborales del transporte.

Formaster concluye que el Real Decreto es un primer paso positivo, pero insuficiente para resolver el problema estructural de la falta de conductores en España, reiterando su disposición a colaborar para diseñar medidas más amplias y eficaces.