El Plan Auto 2030 recibe el visto bueno de los sindicatos CCOO y UGT FICA

Los principales sindicatos del sector de la automoción, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT FICA, han valorado positivamente el Plan Auto 2030, una una batería de ... medidas elaboradas por el Gobierno, las patronales y los agentes sociales de la industria de la automoción.

Las centrales sindicales coinciden con el objetivo del plan en la necesidad de garantizar una transición hacia el vehículo eléctrico que sea justa, ordenada y que coloque el empleo de calidad en el centro.

Así, CCOO considera que el Plan es un «buen punto de partida» para un sector estratégico como el de la automoción, aunque ha señalado que le falta ambición para asegurar «una transición sociolaboral justa».

El sindicato ha recordado que la posición de la industria automovilística española se debe al esfuerzo y los sacrificios de sus plantillas, el diálogo social y la negociación colectiva. Por ello, dado que las personas trabajadoras del sector son «de las más competitivas de Europa», CCOO considera que deben ser reconocidas con inversiones y proyectos estratégicos.

Para lograr una transición que «cuide el planeta y asegure justicia social, igualdad y bienestar,» CCOO insiste en que el proceso debe construirse desde el diálogo social y con la participación activa de la representación legal de los trabajadores.

El sindicato ve imprescindible aumentar la estabilidad en el empleo y la contratación indefinida, impulsar la cualificación profesional y la adaptación a las nuevas tecnologías, reducir la desigualdad de género, promover la inclusión de personas migrantes, y garantizar el relevo generacional, manteniendo instrumentos como el contrato de relevo y eliminando la precariedad en las cadenas de suministro.

Empleo clave en la transición

Desde CCOO afirma, que seguirán trabajando para que el Plan Auto incorpore el empleo de calidad, la igualdad, la sostenibilidad y la protección de derechos laborales, reafirmando su compromiso con un sector «fuerte, moderno y socialmente justo».

Por su parte, UGT FICA espera que la puesta en marcha del Plan Auto 2030 permita a la industria española realizar una transición «justa y ordenada» hacia el vehículo eléctrico.

Mariano Hoya, secretario general de UGT FICA, ha explicado que el sindicato ha participado en la elaboración del Plan y espera que «pueda ver finalmente la luz y convertirse en breve en una realidad». Ha señalado además que es momento de poner en marcha los grupos de trabajo, en los que UGT FICA participará, para que los efectos del Plan sean «beneficiosos para las plantillas y las empresas instaladas» en España.

UGT FICA considera que el Plan incluye medidas que deben aplicarse con «la mayor brevedad» para que la industria del automóvil de España siga siendo un referente europeo y mundial. Entre las medidas destacadas por UGT se encuentran la activación de ayudas directas en el momento de la compra, la potenciación de los puntos de recarga basados en la particularidad territorial española, y el mantenimiento de las líneas incluidas en los PERTES.

El sindicato subraya que todo esto debe hacerse bajo el prisma de que el empleo debe ser el eje central de la transformación que vive el sector.