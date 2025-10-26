Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fábrica de Nexperia en Hamburgo, Alemania Reuters

Nexperia advierte que no puede garantizar chips a las marcas japonesas

Juan Roig Valor

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:34

Comenta

La industria del automóvil estadounidense se prepara para un nuevo golpe en su cadena de suministro. Según la Motor & Equipment Manufacturers Association (MEMA), la mayor ... asociación de proveedores del sector en Estados Unidos, las plantas de ensamblaje del país están a tan solo dos a cuatro semanas de sufrir «impactos significativos» en su producción a causa del conflicto diplomático y comercial entre China y Occidente por el control del fabricante de chips Nexperia.

