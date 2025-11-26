Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El diez meses el mercado europeo matriculó más de 8,9 millones de vehículos F. P.

El mercado automovilístico de la UE crece impulsado por los vehículos electrificados

Canal Motor

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:55

Comenta

Las matriculaciones de vehículos nuevos en la Unión Europea (UE) registraron un aumento del 5,8% en octubre en comparación con el mismo mes del ... año anterior, alcanzando las 916.609 unidades, según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  4. 4 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  8. 8

    Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga
  9. 9 Palodú triunfa en Michelin y se lleva su primera estrella
  10. 10 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El mercado automovilístico de la UE crece impulsado por los vehículos electrificados

El mercado automovilístico de la UE crece impulsado por los vehículos electrificados