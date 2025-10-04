Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Leapmotor celebra su primer millón de vehículos salidos de la línea de producción f. p.

Leapmotor entra en el en el «Club del Millón»

J. Bacorelle

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:44

Comenta

La marca china de vehículos de nueva generación celebra la salida de su unidad un millón de la línea de producción, un hito alcanzado en ... solo 343 días tras las 500.000 unidades, demostrando un crecimiento exponencial y una sólida estrategia de desarrollo tecnológico.

