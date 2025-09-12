Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jean-Philippe Imparato F. P.

Jean-Philippe Imparato (Stellantis): «Los objetivos de CO2 de la UE ya no son alcanzables»

Juan Roig Valor y Patxi Fernández

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:01

El futuro de la automoción en Europa se encuentra en un punto de inflexión, dependiendo de las necesidades regulatorias de la Unión Europea y de ... las tendencias del mercado.

