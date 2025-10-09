Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La extinta línea de montaje del Volkswagen ID.3 en Dresde, Alemania. FP

La industria europea paraliza sus fábricas ante la baja demanda

Juan Roig Valor

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:00

Cuando Porsche presentó a los inversores su salida a Bolsa hace tres años, su director financiero prometió que sus vehículos eléctricos se venderían mejor –y ... serían más lucrativos– que sus legendarios homólogos de combustión. Hoy, con un precio de acción que se ha desplomado un 49% desde su debut, el fabricante alemán anunció que detendría sus planes para desarrollar un SUV eléctrico que se enmarcase en el mismo segmento que su modelo más popular, el Cayenne.

