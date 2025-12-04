Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sigrid de Vries, Directora general de ACEA ACEA

La industria automovilística europea advierte que los objetivos de CO2 son inalcanzables

Patxi Fernández

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:41

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha emitido una advertencia a la Comisión Europea sobre el peligro al que se enfrenta el sector, ... señalando que a pesar de la inversión de miles de millones de euros por parte de la industria y la oferta de más de 300 modelos electrificados, los objetivos de CO2 fijados para 2030 y 2035 ya «no son realistas».

