Sánchez anuncia 1.280 millones de euros para impulsar el vehículo eléctrico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este miércoles la presentación del Plan Auto 2030, una batería de medidas que pretenden servir de hoja ... de ruta para impulsar la industria automovilística en España.

Sánchez, anunció tres nuevas líneas de ayudas relacionadas con el vehículo eléctrico para 2026, dotadas en total con 1.280 millones: un plan para la adquisición de coches, otro para la instalación de puntos de recarga y más fondos para el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado. El paquete de medidas contempla 400 millones de ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

El Plan Auto 2030, impulsado por el Gobierno y la patronal de fabricantes Anfac, se presentó en un acto en el Ministerio de Industria y Turismo al que asistieron representantes de las patronales de automoción, de las Administraciones autonómicas y locales y de los sindicatos.

El nuevo Plan Auto 2030 propone una modificación importante en la gestión de las ayudas del Plan Moves III para la compra de vehículos electrificados. Hasta ahora, cada comunidad autónoma se encargaba de distribuir sus propios recursos por la compra de un vehículo electrificado.

Con el nuevo modelo, será el Gobierno central quien asumirá toda la gestión, desde el trámite administrativo hasta el abono de la ayuda, con el objetivo de agilizar los plazos y ofrecer un sistema más homogéneo.

Por otro lado, se crea un fondo único para todo el territorio nacional. Esto hará que los solicitantes no dependan de si en su comunidad se han agotado antes las partidas y que todos tengan las mismas oportunidades para acceder a la subvención. La intención es evitar que alguien quede excluido por motivos burocráticos o geográficos y garantizar un proceso más sencillo y transparente.

De este modo, mediante el denominado «Plan Auto +» se habilitará una partida de 400 millones de ayudas directas en 2026, desinada a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

El plan incorporará también iniciativas para impulsar la industria. Se apoyará la investigación y el desarrollo, la fabricación de vehículos electrificados y baterías, y la ampliación de la red de puntos de recarga en todo el país. A través del «Moves Corredores 2026» se habilitarán 300 millones de euros destinados al despliegue de puntos de recarga en las «zonas de sombra» existentes actualmente en la geografía española, según explicó el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Adicionalmente, mediante el «PERTE para vehículo eléctrico y conectado» se destinarán 580 millones adicionales destinados a fomentar los proyectos de innovación e investigación.

Plan Auto + 400 millones de ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables

MOVES Corredores 2026 300 millones para el despliegue de puntos de recarga para vehículos eléctricos en las denominadas «zonas de sombra»

PERTE Vehículo Eléctrico y Conectado 2026 580 millones para el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado

Con estas medidas, el Gobierno busca acompañar la evolución tecnológica del sector y garantizar que España conserve su posición como uno de los principales productores de automóviles de Europa. El Plan se ha negociado entre el Ministerio de Industria y la patronal de fabricantes de automoción, Anfac, durante los últimos meses.

Sánchez ha expresado que para muchas familias en la actualidad «contar con un coche eléctrico supone hoy una inversión inicial muy importante». «No hay que dar marcha atrás frente a la emergencia climática. La descarbonización del transporte sigue siendo una asignatura pendiente y España no se va a bajar del coche eléctrico».

«Estamos ante un reto mayúsculo. Tenemos el desafío de transformar la mayor industria de nuestro país, que aporta el 10% del PIB y genera más de 2 millones de empleos directos e indirectos, en territorios donde es esta industria la que da empleo, futuro y cohesión social y territorial», ha resaltado.

Además el presidente del Gobierno ha afirmado que el vehículo eléctrico «ha llegado para quedarse», motivo por el cual ha instado a «pisar el acelerador», no solo en la carrera frente a los competidores nacionales, sino en la extensión de los puntos de recarga y en el abaratamiento de los precios para incentivar la demanda.

Siete meses de negociaciones

El presidente de la patronal de fabricantes, Anfac, Josep Maria Recasens, celebró que «todo el mundo» del sector ha participado y se ha unido en torno a este plan quinquenal, fruto de siete meses de negociaciones.

El Plan Auto 2030 articula 25 medidas prioritarias agrupadas en tres grandes ejes — industria, mercado e innovación— y define un marco estable para impulsar inversiones, modernizar la producción y facilitar que España mantenga su posición como segundo fabricante europeo de automóviles, contemplando también la importancia de los proveedores de componentes.

Estas medidas, que deberán desarrollarse a lo largo del cumplimiento del plan, aspiran a impulsar el valor añadido de la automoción desde los 85.000 millones de euros actuales hasta los 120.000 millones de euros en una década.

Ampliar 5 + 1 medidas claves El sector establece 5+1 medidas estrella claves para el sector: La primera, en el plano industrial, es un Programa de Crecimiento y Autonomía Estrátegica de Automoción para la transformación, innovación y circularidad de la cadena de suministro, dirigido a la atracción y desarrollo del vehículo electrificado. Incluye el impulso de un marco regulatorio para el fomento de la industria, la competitividad y la autonomía estratégica y aboga por el mantenimiento de la figura de los PERTEs. Otra de las palancas tractoras de este proyecto es un Plan Innovemos, que tiene como finalidad impulsar la I+D+i colaborativa y el emprendimiento, con el foco puesto en los vehículos de nueva generación y nueva movilidad. En tercer lugar se propone la creación del sello «inversiones bien hechas en España», para la atracción de capital extranjero con foco en favorecer que se integren en el ecosistema, aporten valor y colaboren con los agentes públicos y privados españoles. El Plan España Auto 2030 apuesta también por la continuidad y la actualización de los programas de ayudas a la compra de vehículos electrificados, con una mayor agilidad en las ayudas y simplificación administrativa. Y aboga por analizar la oportunidad y viabilidad de acometer nuevas medidas y reformas en el marco de la fiscalidad. Un quinto apartado contempla un Plan Nacional de despliegue de infraestructura de recarga que sea coordinado y alineado entre comunidades autónomas y los agentes del ecosistema, con objetivos anuales a nivel nacional, autonómico y provincial. Ya en el plano industrial y, dentro de esas 5+1 medidas estrella, se recogen propuestas de actuaciones para la mejora de la competitividad de la industria, con programas de talento centrados en el vehículo del futuro, mejora de la productividad laboral, y costes energéticos atractivos.

Desde la patronal de la automoción, el presidente de Anfac, el presidente de Anfac, Josep María Recasens, ha destacado que este Plan «es una oportunidad que necesitamos de forma inmediata para no perder el liderazgo del sector del automóvil en Europa, preparándonos para la transformación tecnológica de nuestra industria».

Según Recasens, el desafío «no es vender hoy, es garantizar que tengamos fábricas mañana», por lo que «España tiene que decidir si quiere ser un hub industrial o simplemente un mercado donde se vendan vehículos».

Desde Anfac valoran que el Plan incluye propuestas que harían más competitiva nuestra industria en toda la cadena de valor, desde los recursos mineros pasando por los fabricantes de componentes y de vehículos hasta llegar al mercado y la demanda.

Una gran oportunidad para la automoción

Durante la presentación del Plan, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu destací que «estamos en plena transición y somos conscientes de que nos jugamos muchísimo en el presente y en el futuro de este sector». El responsable de Industria ha recalcado el papel del tejido industrial de la automoción española y ha defendido que este nuevo Plan Auto 2030 es «una gran oportunidad» en la que se va a defender a la industria española para obtener «todos los rendimientos que ofrece este momento».

La vicepresidenta tercera, Sara Aegesen, ha puesto en valor los más de «2.400 millones de euros en ayudas, esto sin incluir el Perte VEC» impulsados en los últimos siete años desde el Gobierno entre los Planes Moves y Perte VEC mediante los cuales se han puesto en marcha «más de 340.000 acciones», según los datos del Gobierno.

También ha destacado a evolución respecto al número de puntos de recarga públicos existentes en España donde ya hay «más de 40.000 puntos de recarga con información dinámica disponible a todos y cada uno de los usuarios», con disponibilidad de encontrar un punto de carga por cada 50 kilómetros.

En su conjunto el Plan España Auto 2030 es la propuesta estratégica del sector de la automoción para asegurar el futuro industrial del país en un momento decisivo para el sector europeo.