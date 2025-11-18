Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

No todas las balizas V-16 son válidas: tienen que contar con conectividad FP

El gran negocio de las balizas V-16 obligatorias

Juan Roig Valor

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

Una multa de 200 euros es a lo que se expondrán todos los conductores que no lleven una baliza V-16 conectada a partir del ... 1 de enero del año que viene. Este dispositivo está pensado para sustituir los triángulos de emergencias, que quedarán completamente desfasados y solo podrán usarlos los extranjeros que estén viajando por España.

