Las etiquetas Eco son controversiales porque pueden incluir a potentes motores térmicos FP

El Gobierno no cambiará las etiquetas de emisiones, de momento

Juan Roig Valor

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:35

El Congreso de los Diputados aprobó hoy la Ley de Movilidad Sostenible, que marca la hoja de ruta del transporte en España para los próximos ... años. El texto, que superó su último trámite parlamentario con el respaldo de la mayoría de la Cámara, incorpora el mandato de elaborar un Plan Renove Nacional para la renovación del parque automovilístico, pero deja fuera una de las disposiciones más controvertidas: la revisión del actual sistema de etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

