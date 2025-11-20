Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La oferta actual de vehículos avanza hacia mayores niveles de automatización F. P.

España avanza en pruebas del coche autónomo pese al vacío legal existente

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:11

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) ha presentado la cuarta edición de su Barómetro sobre Vehículo Autónomo y Conectado. El informe ... destaca que, aunque las marcas ya ofrecen altos niveles de automatización, la plena implantación de la tecnología está limitada por la falta de un marco normativo que permita la circulación de vehículos autónomos en el país.

