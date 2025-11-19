Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El mes de octubre registra un descenso del 7,4% con respecto al año anterior, con 211.072 unidades producidas F. P.

España no alcanzará los 2,3 millones de vehículos producidos este año

Patxi Fernández

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:19

Comenta

La industria automovilística española registró un descenso en la producción de vehículos del 5,4 en el acumulado hasta octubre de 2025, con un total ... de 1.913.122 unidades fabricadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  5. 5 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  6. 6

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  7. 7 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  10. 10

    Málaga amplía las rebajas de la plusvalía por herencia y apurará el cobro de la nueva tasa de basura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur España no alcanzará los 2,3 millones de vehículos producidos este año

España no alcanzará los 2,3 millones de vehículos producidos este año