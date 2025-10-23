Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los microchips de Nexperia son básicos para el funcionamiento de los automóviles FP

La industria europea, presa de la producción china de semiconductores

Juan Roig Valor

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:00

Comenta

A la industria de automoción europea le vienen recuerdos postraumáticos de la última crisis de semiconductores. A raíz de la pandemia, el sector se vio ... sumido en problemas de suministros de un componente crítico del que sus fabricantes, principalmente radicados en Taiwán, no daban abasto. Esto provocó que, durante dos años a partir de finales de 2020, se produjo un bajón productivo del 9% en el volumen global.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  2. 2 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  3. 3 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  4. 4 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  5. 5 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  6. 6

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  7. 7 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  8. 8

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  9. 9 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España
  10. 10 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La industria europea, presa de la producción china de semiconductores

La industria europea, presa de la producción china de semiconductores