Coches importados en una campa en EE.UU. FP

EE.UU. rebaja los aranceles al automóvil europeo al 15%

Juan Roig Valor

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:58

Se apaciguan las tensiones en la pugna comercial trasatlántica entre Washington y Bruselas. Esta mañana se ha publicado un acuerdo marco en el que EE. ... UU. se comprometía a reducir los aranceles a ciertos productos europeos –entre los que se incluye el automóvil– hasta el 15% a partir del 1 de septiembre, con la condición de que la Unión Europea implemente sus propias reducciones arancelarias.

