Ebro presenta su primer trimestre con un beneficio operativo en positivo

Ebro cerró el tercer trimestre de 2025 con su primer resultado operativo positivo desde el inicio de sus actividades. La compañía registró entre julio y ... septiembre unos ingresos de 112,6 millones de euros y un Ebitda de 6,1 millones, impulsado principalmente por el crecimiento de las ventas y la mejora de la eficiencia industrial.

Las entregas en el trimestre alcanzaron las 4.343 unidades, elevando a 9.029 los vehículos vendidos hasta septiembre. El modelo Ebro s700 concentró la mayor parte de la demanda (5.078 unidades), seguido del s800 (2.493) y del s400, lanzado en junio, con 1.458 unidades. Con estos volúmenes, la compañía logró una cuota de mercado del 1,05% en ventas a concesionarios y del 0,82% en matriculaciones (7.032 unidades).

Los ingresos acumulados de enero a septiembre ascendieron a 217,8 millones, casi el doble que en el primer semestre. De ellos, 198,6 millones correspondieron al negocio de automoción, mientras que 19,2 millones provinieron de otras líneas de actividad.

El resultado operativo acumulado sigue en negativo con 12,7 millones en rojo, pero la compañía afirma que «mejora con fuerza respecto a la primera mitad del año», subrayando que se situaría en 8,6 millones en negativo si se excluyeran 4,1 millones asociados a personal en formación, considerado un coste no recurrente.

La empresa asegura que avanza hacia el punto de equilibrio operativo previsto para su primer ejercicio de actividad. El presidente de Ebro destaca que el tercer trimestre confirma el «apalancamiento operativo» del modelo de negocio, en un periodo además marcado por el parón estacional de agosto.

Tras el cierre del trimestre, Ebro ha seguido reforzando su posición. Las ventas de octubre ascendieron a 2.027 vehículos, equivalentes a una cuota del 2,1% en un mercado que, según ANFAC, crece un 14,9% en lo que va de año. La red comercial alcanza ya 79 concesionarios y prevé cerrar 2025 con unos 90 puntos de venta.

Además, la compañía ha iniciado las pruebas de su nueva línea de soldadura M1, que estará operativa en el primer trimestre de 2026 y elevará la capacidad productiva de la planta por encima de las 100.000 unidades anuales. Ebro también ha visto reforzada su financiación con 39 millones del Perte VEC III y ha anunciado su llegada al mercado búlgaro en 2026, primer paso de su expansión internacional.

El próximo 24 de noviembre presentará el Ebro s900, un nuevo modelo que se convertirá en el buque insignia de su catálogo. Con más capacidad industrial, nuevos mercados y una gama ampliada, la empresa asegura estar cumpliendo la hoja de ruta comprometida con los inversores en su estreno en el parqué del BME Growth.