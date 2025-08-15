Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Snapdragon Ride es un conjunto de sistemas diseñado para la asistencia a la conducción. Qualcomm

Este chip de Silicon Valley es el futuro de la asistencia a la conducción

Juan Roig Valor

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:00

El fabricante de microprocesadores Qualcomm ha anunciado la evolución de su plataforma Snapdragon Ride, pensada para ser la base de los sistemas de asistencia a ... la conducción (ADAS) del futuro. Esta lleva a cabo la integración de ellos en todo tipo de vehículos, desde modelos de alta gama hasta los de entrada.

