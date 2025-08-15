Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El BYD Explorer es un carguero de la compañía con capacidad para 9.200 coches. FP

China sigue usando el Canal de Suez para enviar sus coches

Juan Roig Valor

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:00

Casi dos años después de que el Canal de Suez resultase prácticamente intransitable por los piratas hutíes, China sigue haciendo los envíos de sus cargamentos – ... que incluyen vehículos– a través del paso marítimo, la ruta más rápida para conectar Asia con el Mediterráneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  2. 2 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  3. 3 Controlado el incendio forestal en La Cala de Mijas
  4. 4

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  5. 5 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  6. 6 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  7. 7 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  8. 8 Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico
  9. 9 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  10. 10 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur China sigue usando el Canal de Suez para enviar sus coches

China sigue usando el Canal de Suez para enviar sus coches