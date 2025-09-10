Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Florian Huettl, consejero delegado de Opel F. P.

El CEO de Opel pide a la UE pragmatismo ante el auge de coches eléctricos caros

Canal Motor

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:10

El consejero delegado de Opel, Florian Huettl, ha hecho un llamamiento a la Unión Europea para que adopte un enfoque «pragmático» en la regulación del ... segmento de los coches pequeños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  5. 5 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  6. 6 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  7. 7 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  8. 8

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  9. 9

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  10. 10

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El CEO de Opel pide a la UE pragmatismo ante el auge de coches eléctricos caros

El CEO de Opel pide a la UE pragmatismo ante el auge de coches eléctricos caros