Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo CLA cuenta con un motor fabricado en China por Geely y Renault. Mercedes-Benz

BMW podría proporcionar motores a Mercedes-Benz

Juan Roig Valor

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:00

Mercedes-Benz se encuentra en conversaciones avanzadas con BMW para incorporar motores de gasolina de cuatro cilindros de su rival bávaro en una amplia gama ... de futuros modelos. La operación supondría un giro estratégico en la política de motorizaciones de la marca de la estrella, motivado por la menor demanda de vehículos eléctricos de lo previsto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  5. 5 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  6. 6 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  9. 9 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  10. 10 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur BMW podría proporcionar motores a Mercedes-Benz

BMW podría proporcionar motores a Mercedes-Benz