Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El grueso de las ventas de Polestar provino de Europa. FP

Los aranceles recrudecen las pérdidas de Polestar

Juan Roig Valor

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:00

Polestar, el spin-off de deportivos eléctricos de Volvo, registró en el segundo trimestre unas pérdidas significativamente mayores a las de 2024, golpeado por los ... aranceles comerciales y la creciente presión de precios en el sector. La compañía informó de pérdidas netas por valor de 1.030 millones de dólares, frente a los 268 millones en negativo del del año anterior. Esto provocó una caída del 11% en el valor de sus acciones en Wall Street.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  4. 4 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  5. 5 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  6. 6

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  7. 7 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  8. 8 Nuevo episodio de insultos y amenazas a una médico del Clínico: 2025 suma ya 35 agresiones en Málaga
  9. 9 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  10. 10 ¿Cuándo se abrirá la próxima oferta de VPO en Málaga? Ya hay una fecha prevista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los aranceles recrudecen las pérdidas de Polestar

Los aranceles recrudecen las pérdidas de Polestar