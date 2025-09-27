Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los seguros no se han encarecido tanto como otros productos financieros FP

Agosto fue el mes con las primas de seguros más altas de 2025

Juan Roig Valor

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:00

El coste del seguro de coche en España continúa con su tendencia alcista y en agosto de 2025 ha alcanzado su nivel más alto del ... año. El pasado mes, la prima media se situó en 436 euros, lo que supone un incremento de 46 euros respecto al mínimo anual registrado en enero, cuando el precio medio era de 390 euros.

