Los Híbridos-Eléctricos (HEV) se mantienen como la opción de motorización más popular F. P.

La adopción del coche eléctrico en Europa depende del nivel de riqueza

A. Noguerol

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:10

En el acumulado de los diez primeros meses de 2025 el mercado europeo matriculó más de 8,9 millones de vehículos, lo que supone un ... incremento del 1,4% respecto al mismo periodo de 2024. Los Híbridos-Eléctricos (HEV) se mantienen como la opción de motorización más popular, liderando con una cuota de mercado del 34,65% y registrando un crecimiento interanual del 15,6%.

