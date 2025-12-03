La adopción del coche eléctrico en Europa depende del nivel de riqueza

En el acumulado de los diez primeros meses de 2025 el mercado europeo matriculó más de 8,9 millones de vehículos, lo que supone un ... incremento del 1,4% respecto al mismo periodo de 2024. Los Híbridos-Eléctricos (HEV) se mantienen como la opción de motorización más popular, liderando con una cuota de mercado del 34,65% y registrando un crecimiento interanual del 15,6%.

Este crecimiento se debe al fuerte aumento de volumen de vehículos electrificados en mercados clave como España, con un aumento del 109,6%, Italia, con un 76,5%, y Alemania, con un 63,4%. Como resultado, los Híbridos enchufables (PHEV) representan ahora el 9,1% de las matriculaciones de vehículos.

Pero según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), en Europa se mantiene una profunda desigualdad en la adopción del vehículo eléctrico, con una penetración que está directamente ligada a la riqueza nacional de cada Estado miembro.

Mientras que en países de altos ingresos como Dinamarca, Países Bajos y Finlandia, los vehículos eléctricos se han convertido en una opción de compra generalizada, en los Estados miembros con ingresos medios y bajos la cuota de mercado de estos vehículos sigue estancada por debajo del 7%.

La importancia de los incentivos

ACEA destaca que los esquemas de apoyo público son fundamentales para superar la barrera financiera y fortalecer la confianza del consumidor. Países que han implantado ayudas han visto un crecimiento significativo, haciendo que en algunos de los países destacados en electrificación ya no exista necesidad de fomentar su compra.

Así, Polonia ha logrado duplicar los registros de vehículos eléctricos gracias a su política de ayudas, Eslovenia ha experimentado un aumento del 89%, y Portugal ostenta ya una cuota de mercado superior al 21%.

Los países que ofrecen las ayudas públicas más generosas para la compra de coches eléctricos en 2025 son Italia, Croacia, Polonia y Grecia.

Italia, que inició su nuevo plan a mediados de octubre de 2025, se sitúa a la cabeza de la generosidad en incentivos. El modelo italiano ofrece alrededor de 11.000 euros para particulares, cubriendo hasta el 30% del precio total de compra de un coche eléctrico nuevo.

Grecia y Polonia ofrecen, cada uno, unos 9.000 euros en subvenciones directas para particulares. Grecia complementa esta ayuda con 2.000 euros adicionales por achatarrar un vehículo viejo y contaminante y 1.000 euros si el comprador es menor de 29 años. Además, los vehículos eléctricos en Grecia están exentos del impuesto de matriculación, y los de bajas emisiones del impuesto de circulación.

Otros países que mantienen programas activos son Eslovenia, donde se pueden obtener hasta 7.200 euros para la compra de un vehículo eléctrico nuevo de hasta 35.000 euros (IVA incluido). Por su parte, Francia ha introducido un leasing social para hogares de bajos ingresos, con una bonificación adicional de 1.000 euros para vehículos eléctricos fabricados en Europa.

Incluso Suecia, en contraste con otros países nórdicos, propone nuevos incentivos, ofreciendo una subvención de 54.000 coronas suecas (4.938 euros) a lo largo de 36 meses, destinada específicamente a familias con bajos ingresos de zonas rurales para la adquisición de coches eléctricos.

Sin ayudas directas

Curiosamente, en el norte de Europa, la alta cuota de mercado del vehículo eléctrico no depende de subvenciones directas a la compra. Países como Noruega y Dinamarca no ofrecen incentivos directos, a pesar de tener cuotas de mercado del 94,1% y 64,3%, respectivamente. En el caso danés, si bien no hay subvención directa, los vehículos de cero emisiones pagan el 40% del impuesto de matriculación, beneficiándose de una deducción adicional de 165.500 coronas danesas (22.170 euros).

Por otro lado, Alemania no cuenta actualmente con ayudas directas para la compra de coches eléctricos en 2025, ya que sus subvenciones se eliminaron a finales de 2023. De igual manera, países como Austria acaban de suprimir sus incentivos para particulares.